Luis Castro: "Siamo riusciti a bloccare Lukaku e Lautaro Martinez"

Dopo il pareggio tra Shakhtar Donetsk e Inter, l'allenatore portoghese spiega come sono riusciti a contenere la potenza dell'attacco nerazzurro. Per Luis Castro rimane il rammarico di non esserci riusciti nella passata semifinale di Europa League quando l'Inter vinse per 5-0.

00:01:01, 3 Visualizzazioni, 33 minuti fa