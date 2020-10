Calcio

Lukaku MVP dell'Europa League: "Grazie a Conte e all'Inter"

Romelu Lukaku, centravanti belga dell'Inter è stato premiato come miglior giocatore della passata Europa League, un riconoscimento che ha voluto condividere con squadra e compagni: "Ringrazio il mister e il presidente Zhang, per aver creduto in me e avermi aiutato. Per me i compagni sono come fratelli, siamo una vera famiglia. Quest'anno faremo meglio dell'anno scorso".

00:01:10, 212 Visualizzazioni, 2 ore fa