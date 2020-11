Calcio

Luque: "Le dimissioni di Maradona sono imminenti, presto lascerà l'ospedale"

Buone notizie per Diego Armando Maradona, a quanto pare le sue dimissioni sarebbero imminenti. Queste le dichiarazioni del suo medico personale. Maradona è ricoverato da più di una settimana in una clinica di La Plata dove ha subito un intervento chirurgico per rimuovere un coagulo al cervello.

00:00:44, 51 Visualizzazioni, 43 minuti fa