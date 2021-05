Grave lutto per Carlo Ancelotti: l'ex moglie Luisa Gibellini è morta all'età di 63 anni dopo avere combattuto a lungo con una malattia. I due erano stati sposati per 25 anni e dalla loro relazione erano nati due figli, Katia e Davide. Ancelotti, attualmente alla guida dell'Everton, era rientrato in Italia domenica sera dall'Inghilterra dopo la partita persa 5-0 contro il Manchester City in Premier League una volta venuto a conoscenza dell'aggravamento delle condizioni della ex moglie. I due si erano conosciuti nel 1983 quando Ancelotti era un giocatore della Roma e si erano separati nel 2008.

