Dopo una lunga battaglia si è spento Segundo Tevez , il padre adottivo di Carlos , attaccante visto in Italia con la maglia della Juventus e attuale centravanti del Boca Juniors . Nell’ultimo anno il papà dell’ Apache aveva avuto vari problemi di salute: da un’intervento al chirurgico al collo alla diagnosi del diabete sino ad arrivare infine alla positività al Coronavirus , che è risultato purtroppo fatale per la sua vita.

Boca Juniors campione, Tevez: "Resto per la Libertadores"

Appena appresa la notizia Tevez ha abbandonato subito il ritiro del Boca Juniors per rientrare a Buenos Aires e stare vicino alla propria famiglia. Il bomber non ha quindi disputato il match contro il Newell’s della seconda giornata della Primera División, vinto poi dagli xeneizes per 1-0 grazie al gol del difensore Carlos Roberto Izquierdoz. Un successo che tutto il club ha voluto dedicare all'attaccante classe 1984. Carlitos, distrutto dalla notizia era molto legato a "Don Segundo" e i due avevano un rapporto forte e sincero.