Mi auguro che Mancini continui con noi, che smaltisca in tempi rapidissimi le scorie di questa eliminazione e che ritrovi le energie perché ha un impegno con noi". In conferenza stampa al termine della partita Vediamo, la delusione ora è troppo grande per tutti per parlare di futuro. Vediamo in questi giorni, ora non saprei davvero cosa dire", le sue parole a caldo. ". In conferenza stampa al termine della partita persa 1-0 contro la Macedonia del Nord che ci ha escluso dai Mondiali in Qatar , il presidente della FIGC, Gabriele Gravina , ha voluto ribadire totale fiducia nei confronti del ct Roberto Mancini . L'intenzione, sancita anche da un contratto firmato fino al 2026, è quella di proseguire il progetto tecnico nonostante la tremenda botta di Palermo. La parola ora passa al commissario tecnico che, dal canto suo, è stato meno perentorio davanti ai microfoni: "", le sue parole a caldo.

L'idea: panchina a Cannavaro con Lippi direttore tecnico

Secondo la Gazzetta dello Sport, qualora Mancini dovesse rassegnare le dimissioni, a Gravina non resterebbe altro da fare che prenderne atto e intraprendere nuove strade. Tra le opzioni sul tavolo, secondo il quotidiano milanese, c'è quella di affidare la panchina della Nazionale a Fabio Cannavaro affiancandogli Marcello Lippi nel ruolo di direttore tecnico, come da antico progetto. Cannavaro, che in maglia azzurra ha collezionato 136 presenze vincendo il Mondiale 2006 da capitano, si sente pronto al salto nel grande calcio dopo l'esperienza maturata in Cina.

Fabio Cannavaro durante la cerimonia di consegna del Pallone d'Oro 2021 Credit Foto Getty Images

Le altre piste: da Ancelotti a un tecnico "giochista"

Un'altra strada - sempre secondo la Gazzetta dello Sport - conduce a un allenatore esperto, in grado di tenere la barra dritta e ripartire dopo un fallimento di simili proporzioni. Il nome-suggestione è quello di Carlo Ancelotti, che tuttavia al momento è legato da un contratto con il Real Madrid. Infine, l'erede di Mancini potrebbe essere una sorta di clone di Mancini stesso, ovvero un tecnico "giochista" (come lo definisce la Gazzetta ), che dia continuità alle idee e al progetto dell'allenatore jesino.

