Mancini: "Zaniolo? La sua convocazione non fu un caso, per me l'età non conta"

Durante una videoconferenza con le giovanili del Bologna, il ct della Nazionale parla del talento della Roma: "Lo vidi alle fasi finali dell'Europeo Under 19, in cui era sotto categoria, e decisi di chiamarlo. A voi ragazzi dico di impegnarvi e allenarvi duramente: se avete qualità tecniche e personalità sono pronto a chiamarvi, anche se non avete ancora esordito in prima squadra".

"Allenarsi duramente e fare vita da atleta". Questo il messaggio che il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha voluto lanciare durante una videoconferenza che l'ha visto protagonista insieme ai calciatori delle squadre giovanili del Bologna, squadra in cui mosse i suoi primi passi da calciatore. Il tecnico jesino ha parlato anche di Nicolò Zaniolo, il gioellino della Roma convocato in azzurro nel settembre 2018 ancora prima di esordire in Serie A.

Non è stato un caso. Lo vidi alle fasi finali dell'Europeo Under 19, in cui era sotto categoria, e decisi di chiamarlo. A voi ragazzi dico di impegnarvi e allenarvi duramente: se avete qualità tecniche e personalità sono pronto a chiamarvi, anche se non avete ancora esordito in prima squadra. Per me l'età non conta

I consigli del Mancio

Tecnica e personalità sono importanti e sono le prime cose che guardo, ma non sono tutto. Io ho perso un paio di anni dopo l'esordio pensando che fossero tutto. Di qualità ne avevo, me l'aveva data il buon Dio, poi ho capito e sono migliorato tanto con il lavoro. Non l'avessi fatto mi sarei perso

"Spazio ai giovani"

Ragiono così perché io a Bologna ho esordito a 16 anni e mezzo grazie al fatto che trovai persone che mi diedero fiducia e sono sempre pronto a fare lo stesso. Bisogna dare spazio ai giovani bravi, farli giocare e lasciarli anche sbagliare

Sulla Nazionale

Con i ragazzi non ci vediamo da novembre e speriamo di ricominciare l'attività a settembre. I calendari saranno un problema

