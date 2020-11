Volano stracci. Purtroppo. Come spesso capita quando di mezzo c’è una celebrità conosciuta e amata in tutto il mondo, quando gli interessi – affettivi ma soprattutto economici – in ballo sono tantissimi. Una figura pessima, una guerra tra medici, infermieri e avvocati che rischia di rovinare i tanti bei ricordi che in questi ultimi giorni si sono visti sui campi da gioco di tutto il mondo, e di tutti gli sport, per ricordare Diego Armando Maradona. Una storia triste alimentata da accuse, sospetti, invidie, veleni sputati da chi Maradona lo conosceva da vicino e che avrebbe dovuto proteggerlo e invece ora si ritrova a rovistare nella spazzatura del “bidone delle colpe”. Intendiamoci, ci saranno delle indagini e se sarà provato allora se qualcuno dovrà provare di un’eventuale colpa. A oggi, però, sono solo accuse, cattiverie, forse scaturite da dolore, invidie e interessi. Tutte cose che però Diego non si meritava.

La guerra tra medici

In Argentina è aperta la ‘caccia alle streghe’ verso il neurochirurgo Leopoldo Luque, medico personale di Diego Armando Maradona, indagato per omicidio colposo: l’accusa, infatti, è quella di aver trascurato la saluta dell’ex Pibe de Oro. Dagli atti è infatti emerso che la psichiatra che aveva in cura Diego nelle ultime settimane, Agustina Cosachov, aveva espressamente richiesto per l’ex capitano del Napoli un'assistenza specialistica e infermieristica 24 ore su 24, rifiutata da Luque che ha risposto così: "Se la dottoressa Cosachov mi avesse scritto una relazione precisa, avremmo potuto internare Diego in una clinica psichiatrica. Senza questo documento, però, nessun paziente può essere sottoposto a trattamenti sanitari obbligatori. E Maradona non voleva più mettere piede in ospedale, aveva deciso di farsi curare in casa: stava meglio, io non l'ho certo abbandonato, è morto d'infarto e non era prevedibile"

Maradona non era in grado di decidere da solo. E' caduto e ha battuto la testa, ma non l'hanno portato in ospedale per una risonanza magnetica o una Tac...

... e le accuse dell'infermiera

E se non bastasse, ci si è messa anche l’infermiera di Maradona a buttare ulteriore benzina sul fuoco. “Maradona non era in grado di decidere da solo. E’ caduto il mercoledì (della settimana precedente) prima della sua morte. E' caduto e ha battuto la testa, ma non l'hanno portato in ospedale per una risonanza magnetica o una Tac ...", le dichiarazioni della signora Gisela Madrid tramite il suo avocato che ha poi evidenziato come comunque Maradona avesse battuto il lato destro della testa, la parte opposta a quella interessata dall'operazione.

Era lui il responsabile, toccava a lui organizzare l'assistenza per Maradona che invece è stato lasciato solo

La rabbia delle figlie di Diego

"Era lui il responsabile, toccava a lui organizzare l'assistenza per Maradona che invece è stato lasciato solo”, le dure accuse della prima moglie di Diego, Claudia Villafane, e delle figlie Dalma e Giannina. Secondo l’avvocato dell’ex fenomeno argentino, Matias Morla, invece l’inchiesta dovrà chiarire i comportamenti di "criminali idioti”. A chi si rivolge l’avvocato di Maradona? Solo l’inchiesta, forse farà chiarezza, ma i giornali argentini stanno lavorando – e lucrando – solo su questo raccogliendo testimonianze più o meno veritiere come quelle di cuoche, nipoti e domestici di casa Maradona.

Un epilogo tristissimo. Perché oltre al dramma, e l’aver perso uno dei più grandi sportivi della storia e una persona che nel bene e nel male ha segnato generazioni di appassionati e non, il post Maradona rischia di cadere nel trash e trascinarsi per mesi, anni, tra tribunali, accuse e indiscrezioni spazzatura da tipica novela sudamericana. Diego non meritava tutto questo. Rispetto che spesso non ha ricevuto in vita. Ora, lasciamolo riposare in pace.

