Era solo un'amichevole, ma dà la prova dello stato d'animo del. Ad una settimana dalla clamorosa eliminazione dalla Champions League , alla fase a gironi, i catalani escono sconfitti anche dall'amichevole contro il, amichevole giocata in onore di, tanto da essere denominata la. Xavi mette dentro chi non ha giocato l'ultima e completa l'11 con tanti giocatori della, abbassando ancor di più la formazione ufficiale. Finisce 1-1 dopo i gol di, poi ai rigori 'tradiscono' Matheus Pereira e Jaime. La notizia più lieta è il debutto di, tornato per aiutare Xavi in questa fase . Il brasiliano ha giocato tutta la partita, segnando anche il primo dei rigori per il Barça. Un buon test in attesa del debutto ufficiale a gennaio (non può ancora giocare in competizioni ufficiali).