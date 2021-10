Una partita per ricordare Maradona. Questa l'iniziativa presa dal Barcellona e dal Boca Juniors, che il prossimo 14 dicembre 2021 giocheranno la Maradona Cup per rendere omaggio al Pibe de Oro. L'incontro si giocherà a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, allo stadio Msool Park.

Maradona arrivò al Barcellona nel 1982 dopo aver vestito la maglia del Boca Juniors e vinto il Campionato Metropolitano di Apertura 1981 (28 gol). Diego rimase in Catalogna per due stagioni prima di passare al Napoli. El Diez vestì la camiseta azul y oro anche in una seconda parentesi (1995-1997) dopo il suo ritorno in Argentina, prima di appendere le scarpette al chiodo.

Suscita curiosità il fatto che non sarà presente il Napoli in questa prima edizione. La partita sarà visibile sul canale televisivo Barça TV e sulla piattaforma streaming Club Barça TV+, dove sarà disponibile anche on demand.

