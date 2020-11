FIFA 21 ha cercato di rendere onore come ha potuto a Diego Armando Maradona . Tramite il software EA Sports, ha regalato a tutti i possessori di un Club nella modalità FIFA 21 Ultimate Team un oggetto Tifo raffigurante El Pibe de Oro e la sua nazionale. L'oggetto riscattabile accedendo alla modalità FUT 21 da qualsiasi dispositivo serve in qualche modo a porgere le più sentite condoglianze ai familiari di Diego ma anche a tutti quelli che lo hanno amato. "Per onorare la scomparsa e celebrare la vita di una vera icona, un oggetto tifo Maradona e le divise della nazionale argentina sono stati aggiunti al tuo club FUT". Questa la descrizione messa a punto dalla software house.

Questo forse non sarà sufficiente a rendere omaggio e onore alla sua memoria ma servirà per tenere ancora un po' con noi Maradona, avendo la sua immagine davanti agli occhi. Immagine che è stata capace di farci battere il cuore, che ha evocato in noi il tifo più vero, che ci ha fatto sobbalzare dai divani molte volte guardando le partite. Immagine che ci fa venir voglia non di dire addio, ma di dire arrivederci a Diego, che come un marinaio è salpato per un nuovo viaggio, nel quale sicuramente si farà riconoscere come ha sempre fatto, perché lui non è mai stato un uomo comune ma è e sarà per sempre Maradona, il migliore di tutti i tempi.