L’ultimo post sui social di Diego Armando Maradona risale a 30 ottobre 2020, quando il Pibe de Oro postava sui social i ringraziamenti per gli auguri ricevuti per i suoi 60 anni. Scomparso il 25 novembre 2020, il suo account era rimasto fermo al suo compleanno.

A distanza di quasi un anno dalla sua morte, il profilo di Maradona torna "attivo" con un post davvero commovente.

La foto di Diego sorridente, in bianco e nero con una citazione tratta dal “Libro degli abbracci” di Eduardo Galeano.

"Non ci sono due fuochi uguali. Ci sono grandi fuochi, piccoli fuochi e fuochi di tutti i colori. Ci sono persone di fuoco sereno, che non si accorgono nemmeno del vento. E gente dal fuoco folle, che riempie l'aria di scintille. Alcuni fuochi, fuochi sciocchi, non si accendono né ardono. Ma altri bruciano la vita con tale passione, che non puoi guardarli senza battere ciglio, e chi si avvicina si illumina"

E poi la spiegazione o meglio, la precisazione degli autori del post, i figli di Maradona.

I tuoi figli vogliono che il tuo fuoco ineguagliabile non si spenga mai. Ecco perché manterremo attivi tuoi profili, in modo che tutti coloro che ti amano e ti ammirano, abbiano un posto dove possano renderti il ​​tributo che meriti

E di sicuro Maradona starà sorridendo da lassù come nella foto, pensando ai figli: Dalma e Gianinna, avute dalla moglie Claudia Villafane, di Diego Armando Jr, avuto a Napoli da Cristiana Sinagra, e poi ancora Jana e Dieguito.

