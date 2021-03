Calcio

Maradona Jr: "Ho fatto una videochiamata con papà qualche giorno prima che morisse, stava bene"

CALCIO - Nel giorno in cui Diego Maradona Junior diventa cittadino argentino, non manca un ricordo degli ultimi momenti in cui ha sentito papà: "Ho fatto una videochiamata con mio padre pochi giorni prima che morisse e stava benissimo"

00:00:56, 22 minuti fa