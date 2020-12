Calcio

Maradona, la figlia Dalma in lacrime dopo l'omaggio del Boca Juniors

MARADONA – In occasione della Copa Diego Armando Maradona, match ogranizzato dalle due ex squdre del Pibe de oro, Boca Juniors e Newell's Old Boys, la figlia Dalma si è commosa dopo la dedica dei ‘xeneizes’ al papà in occasione del bellssimo gol di Cardona

00:00:53, 121 Visualizzazioni, un' ora fa