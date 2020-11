Continua l'apprensione intorno alle condizioni di salute di Diego Armando Maradona , ancora ricoverato in una clinica di Buenos Aires dopo essere stato operato d’urgenza per un ematoma subdurale .

"Ho visto Diego, sta riposando. I medici sono d’accordo nel dire che bisognerà aspettare l’evoluzione della cosa. C’è un gruppo composto da dieci medici che è in comunicazione costante con tutti. Ma la situazione che ho visto di recente non dà possibilità che Diego venga dimesso. È sedato e attende i risultati delle analisi. C'è una preoccupazione comune, che è quella per la salute di Diego Maradona. Tutti quanti speriamo che Dio ci illumini e ci aiuti in questo momento così brutto per tutti”.