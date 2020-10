Diego Maradona è genio e sregolatezza. Lo era in campo, quando incantava il mondo, e lo è tuttora quando parla con i media. Nella giornata di ieri è finito in prima pagina su France Football. Con la rivista francese ha parlato del suo compleanno, che cadrà venerdì, ma non solo. La mancata cessione al Marsiglia, Messi, CR7 e un desiderio provocatorio.

Per il mio compleanno vorrei segnare un altro gol all'Inghilterra. Ma questa volta con la mano destra

È questo il regalo che vorrebbe Diego Maradona per i suoi 60 anni che cadranno venerdì. Il Pibe, provocatorio, fa riferimento alla famosa rete con la “mano de Dios” ai Mondiali del 1986: erano i quarti di finale contro l’Inghilterra, l’Argentina vinse 2-1 con la doppietta di Maradona e lui aprì le marcature anticipando il portiere inglese Shilton in uscita alta con la mano sinistra. Poi segnò anche la seconda rete argentina, passata agli annali come “gol del secolo”.

L'ex Napoli ha anche raccontato di quel periodo storico in cui doveva lasciare la città partenopea.

“I dirigenti del Marsiglia mi contattarono offrendomi il doppio dello stipendio che prendevo. Sia Tapie che l’allenatore Michel Hidalgo mi vennero a trovare in Italia. All’epoca il presidente Ferlaino mi disse che se avessimo vinto la Coppa Uefa mi avrebbe lasciato andare. Vincemmo e al nostro ritorno ringraziai il presidente per gli anni bellissimi vissuti insieme. Da quel momento cominciò a far finta di non capire, fece marcia indietro e la storia finì lì”.

Storia chiusa, così come il discorso su chi siano i padroni dell'epoca moderna.

"Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sono un gradino sopra tutti gli altri. Non vedo nessuno che possa avvicinarsi a loro, e credo che nessuno riuscirà a ottenere la metà di quello hanno ottenuto loro in tutti questi anni”.

