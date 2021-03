Calcio

Maradona, migliaia in strada a Buenos Aires per chiedere giustizia per Diego

Il popolo di Maradona è sceso in piazza mercoledì per una manifestazione davanti all’Obelisco della capitale argentina per chiedere giustizia per Diego, morto il 25 novembre scorso. Presenti tanti tifosi, ma anche le figlie Dalma e Gianinna e l’ex moglie del Diez, Claudia Villafañe.

00:00:27, 25 minuti fa