In tanti, tantissimi, hanno ammirato da avversari le gesta di Maradona sul campo. Un vero e proprio privilegio, anche se in molti casi si correva il rischio di essere umiliati da qualche invenzione del Pibe de oro. Tra le migliaia di antagonisti sul prato verde di Diego, soltanto uno è ancora in attività: Sebastián 'Loco' Abreu.

L’attaccante uruguaiano, detentore del Guinnes World Record come calciatore ad aver militato in più squadre in una sola carriera (29 in 25 anni), ebbe l’onore di sfidare Maradona alla Bombonera con la maglia del San Lorenzo de Almagro all’età di 19 anni. A ricordare quel momento incredibile sono anche le foto postate da Abreu sul proprio profilo Instagram.

Serie A Fantacalcio: i consigli per la 9a giornata di Serie A UN' ORA FA

“Avrò sempre un bellissimo ricordo di te, Diego, dentro e fuori dal campo. Riposa in pace. Il migliore di tutti i tempi”

Come rivela AS.com, di quello storico incontro ‘El Loco’ conserva anche la maglia di Maradona, a cui è legato anche un aneddoto molto divertente:

“Avevo 19 anni. A fine primo tempo mi chiama Maradona con un fischio e mi fa ‘uruguaiano, non ci scambiamo la maglia?’. Immaginate come sono uscito dal campo. L’ho messa dietro un armadio che era nello spogliatoio. Quando è finita la partita ho aspettato che se ne andassero tutti, ma non riuscivo più a riprenderla. È arrivato Salvador, il magazziniere, che mi ha tenuto sollevato mentre la prendevo con un manico di scopa”

Una storia da tramandare assolutamente, come il record che Abreu – che adesso fa l’allenatore-giocatore per il Boston River (club di Montevideo) – che quando dirà il suo addio ufficiale al calcio chiuderà un’epoca, quella segnata dal più grande di tutti: Diego Armando Maradona.

Gattuso: "Maradona a Napoli non morirà mai, ha cambiato il calcio"

Serie A Probabili formazioni: Morata dal 1', Caputo out UN' ORA FA