Maradona si rifà il look, macchina da 200.000 euro con tanto di sirene della polizia

Un video pubblicato sull’account twitter di Diario Hoy mostra il Pibe de Oro alla guida della sua nuova macchina arricchita con accessori vietati dalla legge.

Diego Armando Maradona torna a far parlare di sé, e per l’ennesima volta non per i propri meriti sportivi. L’ultimo eccentrico acquisto dell’allenatore del Gimnasia La Plata sarebbe una BMW dal valore di 200.000 euro che il Pibe de Oro avrebbe poi arricchito con tanto di luci e sirene della polizia, accessori vietati dalla legge.

Il video pubblicato dal profilo twitter di Diario Hoy, che risale comunque a prima del lockdown, mostra l’ex stella del Napoli sfoggiare il proprio nuovo acquisto per le vie de La Plata con tanto di suoni ed ‘’effetti speciali’’.

Il video diventa virale…ancora una volta

Il Pibe de Oro non è sicuramente nuovo a diventare virale sui social: di appena qualche settimana fa il video che lo vedeva ballare insieme alla ex fidanzata per poi abbassarsi i pantaloni, oppure, andando più indietro, sono ormai diventati celebri le sue danze negli spogliatoi dei Dorados e del Gimnasia per festeggiare le vittorie più importanti e sofferte o i suoi discorsi motivazionali alla squadra. Ma Diego Armando Maradona, el diez, non sembra voglia smettere di continuare a stupirci.

