Effetto Balotelli all’Adana Demirspor, ma in negativo per il momento. Dopo lo sfogo di SuperMario per la sostituzione di venerdì scorso contro il Konyaspor (1-1), il club turco nelle ore successive ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Samet Aybaba. Nessuna correlazione con la lite con l’attaccante italiano ci tiene però a precisare il presidente Murat Sancak, uno degli impreditori più ricchi di Turchia: “Assolutamente no. Nessuno viene prima della squadra, nemmeno Balotelli. Anzi, se Mario continua a reagire così...Con Aybaba ci siamo separati di comune accordo e gli auguro il meglio.”

Se Balotelli gioca, è un problema. Se non gioca, è lo stesso un problema

Eppure Ayaba in queste settimane non era molto soddisfatto delle prestazioni di Balotelli, tre presenze su 3 in campionato ma per ben 2 volte sostituito dal tecnico: “Non sono soddisfatto. Il calcio è un gioco di corsa. Se non corri, non batti nessuno”. Dopo l’esonero al quotidiano Fanatik ha poi voluto aggiungere: “Se Balotelli gioca, è un problema. Se non gioca, è lo stesso un problema”

Süper Lig turco Sostituito e stizzito, Balotelli colpisce un compagno IERI A 22:18

Ora il candidato numero uno a prendere in mano la squadra potrebbe essere proprio un allenatore italiano. Secondi vari media turchi infatti Vincenzo Montella potrebbe sedersi sulla panchina dell'Adana Demirspor, l’accordo tra il club e l'ex attaccante di Sampdoria e Roma sembrerebbe ormai ai dettagli e potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore. L’Aeroplanino è fermo dal Dicembre 2019 quando fu esonerato dalla Fiorentina di Rocco Commisso.

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Calciomercato 2020-2021 Chi è Zambo Anguissa, il rinforzo per il Napoli a metà campo UN' ORA FA