Materazzi sulla testata di Zidane ai Mondiali: "Gli dissi che preferivo altro alla sua maglietta"

L'ex difensore della Nazionale conferma l'ipotesi circa la motivazione della testata di Zidane durante la finale dei Mondiali 2006.

La testata di Zidane? Materazzi dà di nuovo la sua versione dei fatti, ricordando uno degli episodi più famosi della storia recente del calcio. Quella testata, durante la finale dei Mondiali 2006 tra Italia e Francia a Berlino...

La testata di Zidane? Non me l'aspettavo in quel momento. È stata la mia fortuna non aspettarmi quell'episodio. Se mi preparavo finivamo entrambi negli spogliatoi... Avevamo avuto un contatto in area. Lui nel primo tempo supplementare sfiorò il gol e Gattuso mi chiese di marcarlo. Dopo il primo scontro gli chiesi scusa, lui reagì male. Al terzo scontro, ho sbroccato. Lui mi disse 'la mia maglia te la do dopo' e io gli risposi che preferivo la sorella...

Top 10 Coupe du monde 2006 Finale France Italie Zidane Materazzi Credit Foto Imago

Una storia che abbiamo sentito tante volte, ma che Materazzi ha voluto raccontare come aneddoto durante l'instagram live con Nicolò De Devitiis delle Iene. Zidane quindi espulso e poi quella finale poi la vinse proprio l'Italia...

Abbiamo vinto per Calciopoli? Falso, abbiamo vinto perché eravamo i più forti. Eravamo convinti di poter vincere quel Mondiale. Pirlo? Tutti pensano che è un musone silenzioso, invece è furbo e scaltro, ha sempre la battuta pronta. Non te l'aspetti da lui, ma è cosi. Scherzava con tutti ma soprattutto con Gattuso. Ha preso tanti di quei cazzotti da Rino...

Poi sui Giudici Sportivi riguardo al caso del razzismo nel calcio

In ogni stadio che andavo mi facevano cori contro. Adesso invece sono tutti moralisti, i giudici sportivi non capiscono proprio un... I buu contro Balotelli? Non è una forma di razzismo, cercano di non far giocare gli avversari. Li fanno perchè ti temono. C'è il giudice che vuole farsi bello facendo le multe e chiudendo le curve, ma alla fine a cosa serve?

