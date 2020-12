L’allenatore di calcio ed ex giocatore dell'Inter Mauro Bellugi dal suo letto d’ospedale, dove ha dovuto subire l’amputazione delle gambe, pensa ad Alex Zanardi e lo racconta a Repubblica: "Ogni santo giorno che Dio manda in terra. Però lui è un triplo supereroe, io sono solo un uomo con un po' di palle che si ispirerà ad Alex. E sono sicuro che lui uscirà dall’ospedale guarito e rimesso a nuovo, e continuerà a mostrarci come si vive". Dialogando col giornalista Maurizio Crosetti, Bellugi - che durante la sua carriera ha vestito la maglia della Nazionale e di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese - prosegue: "Sto sfogliando il catalogo delle protesi, voglio quelle di Pistorius! E penso all’automobile che guiderò senza le gambe. Lo sai che esiste anche una protesi con i sensori? È come avere una specie di piede. Che dici, me la prendo? Perché io non accetterei mai di essere superato da qualcuno per strada, eh, io voglio ricominciare a trottare! Ma non chiedo tanto, non chiedo troppo, non esageriamo. In fondo, sono soltanto un vecchio calciatore in pensione: mi basta camminare da casa al ristorante e dal ristorante a casa. Dopo la notizia dell’amputazione mi hanno chiamato proprio tutti, io cerco di rispondere tra una medicazione e l’altra perché si risponde sempre a chi ti vuole bene", confessa l’ex calciatore e opinionista radio-televisivo.