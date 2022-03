Calcio

Rovesciata acrobatica al 95': il Yokohama Marinos riacciuffa l'1-1 con un gol pazzesco

J-LEAGUE - Il mediano dello Yokohama Marinos, Yuki Saneto, regala un pari in extremis contro il Consadole grazie a una spettacolare rovesciata sottomisura su sponda di Anderson Lopes. Un gol che non si vede tutti i giorni, guardare per credere.

