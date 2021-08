L'addio di Lionel Messi al Barcellona ha rotto un incantesimo: la Pulce ha detto addio al club "della sua vita" dopo 17 anni e 6 mesi di convivenza. Il Barça aveva accolto Messi da bambino (a 13 anni), lo ha fatto debuttare da giovanissimo e ora lo saluta all'età di 34 anni. Ora Leo vestirà la maglia del PSG, la sua seconda maglia di sempre.

Ma chi sono, al giorno d'oggi, i giocatori in attività che sono rimasti legati a una sola squadra, a una sola maglia e sono ancora in attività? Non sono molti, andiamo a scoprirli insieme.

Il più longevo è certamente Igor Akinfeev, portiere del CSKA Mosca dal 2003: 35 anni e un contratto in scadenza nel 2022, con 18 anni e 7 mesi con la stessa maglia addosso. Se Messi fosse rimasto al Barcellona, avrebbe più o meno la stessa anzianità di Mark Noble, vera e propria bandiera del West Ham, che va per il 18° anno di fila con gli Hammers. Oier dell'Osasuna occupa il terzo posto del podio insieme a due italiani, Giorgio Chiellini e Francesco Magnanelli, rispettivamente capitani di Juventus e Sassuolo.

La Top 10 dei giocatori più fedeli in Europa

IGOR AKINFEEV CSKA Mosca 18 anni 07 mesi 10 giorni MARK NOBLE West Ham United 17 anni 07 mesi 10 giorni OIER Osasuna 16 anni 01 mese 11 giorni FRANCESCO MAGNANELLI Sassuolo 16 anni 01 mese 11 giorni GIORGIO CHIELLINI Juventus 16 anni 01 mese 11 giorni SAMMY BOSSUT Zulte Waregem 15 anni 01 mese 11 giorni MARCELO Real Madrid 14 anni 07 mesi 10 giorni ANTON SHUNIN Dinamo Mosca 14 anni 07 mesi 10 giorni ANDRIY PYATOV Shakhtar Donetsk 14 anni 07 mesi 10 giorni MARCEL SCHMELZER Borussia Dortmund 14 anni 01 mese 11 giorni

E nel passato?

Ci sono alcuni giocatori inarrivabili, che hanno donato la propria vita al club di appartenza: Paolo Maldini l'esempio più lampante, con 25 stagioni e 902 partite con il Milan, Francesco Totti fece lo stesso con 786 partite (e 307 gol) con la Roma. Ryan Giggs si fermò a 24 stagioni con il Manchester United, Rogério Ceni a 23 nel San Paolo in Brasile, Lev Yashin ne fece 22 alla Dinamo Mosca. Ma qui si sta parlando di vere e proprie leggende di questo sport...

