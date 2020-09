Una doppietta scaccia via le nubi da Barcellona, Lionel Messi è tornato e mette subito in chiaro le cose. Nell’amichevole, vinta 3-1 dai catalani, contro il Girona l’argentino ha battezzato il nuovo ciclo Koeman con due capolavori da fuori area (uno di destro e uno di sinistro). Assenti illustri, ma non a sorpresa, Luis Suarez e Arturo Vidal seguiti da Juventus e Inter.