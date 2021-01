Calcio

Mihajlovic, nuovo show: "Sto ancora cercando la talpa, 'tacci vostri"

SERIE A - L'allenatore del Bologna Sinisa Miahjlovic alla vigilia della partita con il Verona concede un nuovo show in conferenza stampa. Prima le battute con i giornalisti, poi il siparietto: "Dove vi nascondete, sto ancora cercando la talpa, 'tacci vostri". Ma anche show ancora con la stampa: "Io sono come Margaret Thatcher, quando vanno male le cose non leggo i giornali".

