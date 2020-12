Calcio

Mihajlovic: "Questo calcio non è calcio, troppi risultati strani"

SERIE A - Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato alla vigilia del match con l'Atalanta. Tanti temi toccati, tra i più interessanti il calcio durante questa pandemia di Covid-19: "Troppi risultati strani, questo calcio non è calcio. Come la vita non è vita. Speriamo che nel 2021 si torni alla normalità".

