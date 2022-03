Io e mio papà ci siamo arruolati e siamo pronti a difendere il nostro Paese - spiega il 38enne Alexei Junior -. Siamo disponibili a dare una mano in qualsiasi modo: monitorando l'area, guidando i soldati o portando loro cibo". Mikhailichenko, che fino al 1991 aveva giocato con la maglia dell'Unione Sovietica, dopo l'addio alla Sampdoria si era trasferito in Scozia dove aveva vinto 5 campionati di fila con i Glasgow Rangers. Alexei Mikhailichenko, ex centrocampista originario di Kiev, oggi 58enne e uno dei protagonisti dello storico scudetto della Sampdoria nel 1990-91, ha deciso di arruolarsi nell'esercito ucraino insieme al figlio - Alexei Junior - e di andare a combattere in guerra per difendere la loro patria Dall'impresa col Real alla guerra: allenatore dello Sheriff si arruola . Entrambi, come riportato dal Daily Record, non hanno alcun tipo di addestramento militare: "- spiega il 38enne Alexei Junior -.". Mikhailichenko, che fino al 1991 aveva giocato con la maglia dell'Unione Sovietica, dopo l'addio alla Sampdoria si era trasferito in Scozia dove aveva vinto 5 campionati di fila con i Glasgow Rangers.

"Non lasceremmo mai l'Ucraina in un momento come questo"

"Io e mio padre non possiamo andarcene, così come tutti coloro che hanno tra i 18 e i 60 anni - prosegue Alexei Junior - ma anche se potessimo non lasceremmo mai il nostro Paese in un momento come questo. Dovremmo lasciare le nostre cose solo perché ce lo dicono i russi? Noi viviamo in centro a Kiev, vicino al Parlamento, ma ora stare lì è troppo pericoloso per la nostra famiglia e ci siamo trasferiti nella nostra casa di campagna che dista 20 chilometri dalla città. Siamo relativamente al sicuro, ma c'è grande preoccupazione per quello che potrebbe succedere. L'atmosfera è sempre tesa, non c'è mai modo di rilassarsi. Siamo indecisi se portare con noi anche mio fratello Matthew che ha 17 anni: lui vuole stare con noi, ma noi vogliamo che stia al sicuro".

