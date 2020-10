Buone notizie per Stefano Pioli: il nuovo acquisto rossonero Brahim Diaz si rende protagonista con la propria nazionale Under 21 in appena un tempo di gioco. Nella sfida della Spagna contro le Far Oer valida per le qualificazioni ad Euro 2021, il centrocampista classe '99 si impone con una prestazione super condita dalla doppietta personale, decisiva per il 2-0 finale che trascina la Roja in vetta al proprio girone di qualificazione a quota 19 punti.