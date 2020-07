Milan, ecco la nuova maglia: debutterà il 2 agosto contro il Cagliari

Credit Foto From Official Website

Il nuovo Home Kit del Milan realizzato dallo sponsor tecnico Puma per la prossima stagione è ispirata all'eleganza e all'architettura di Milano.

Le strisce rosse e nere sono infatti arricchite da una grafica 'all-over' ispirata ai suggestivi dettagli architettonici della Galleria Vittorio Emanuele II, uno dei luoghi simboli della metropoli. Questa divisa debutterà nel fine settimana a San Siro, in occasione dell'ultima partita di Serie A contro il Cagliari, e sarà indossata anche dalla prima squadra femminile e dalle formazioni del settore giovanile.

Serie A Il piano della FIGC per la nuova Serie A: due gironi da 10, poi playoff e playout DA UN' ORA

"Il Milan è più di una squadra di calcio, rappresenta la cultura della città - dichiara David Bremond, Head of Product Line Management Teamsport -. Abbiamo voluto creare una maglia che rispetti le tradizioni del club e che parli ai suoi tifosi in Italia e all'estero". Per Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del club rossonero, "il nuovo design rende omaggio alla tradizione, alla cultura e all'architettura iconica della nostra bella città".

Ibrahimovic ha deciso: vuole il Milan!

Play Icon WATCH Pioli: "Calhanoglu ha voglia di restare al Milan e farà ancora meglio" 00:00:31

Serie A Elkann celebra la Juventus: "Sarebbe più difficile vincere 10 Scudetti di fila che una Champions" DA UN' ORA