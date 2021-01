Calcio

Milan Hachim Mastour, l'ex baby prodigio ha segnato il suo 1° gol da professionista

SERIE C - Hachim Mastour, l'ex baby prodigio del Milan ha segnato il suo primo gol da professionista, con la maglia del Carpi in Serie C. Dopo tanto girovagare l'ex talentino ha finalmente raggiunto la maturità? Classe 1998, avrebbe ancora tanto da dire, se trovasse la siua dimensione nel mondo del calcio...

00:02:08, 25 Visualizzazioni, 20 minuti fa