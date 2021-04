I club spagnoli e italiani ancora coinvolti nella Super League rischiano di essere banditi dalla Champions League, se non dovessero tornare sui propri passi una volta per tutte. Lo ha detto venerdì all'Associated Press il presidente UEFA Aleksander Ceferin. Real Madrid, Barcellona, ​​Juventus e Milan non infatti lasciato il progetto e i club potrebbero "subire alcune conseguenze", ha detto Ceferin nel corso di un'intervista telefonica all'AP.

"È chiaro che i club dovranno decidere se appartengono alla Super League o se sono un club europeo.Se dicono che fanno parte di una Super League, allora non giocheranno in Champions League, ovviamente ... Se sono pronti a farlo, possono giocare nella loro stessa competizione".

"Stiamo ancora aspettando perizia legale e poi diremo, ma tutti devono affrontare le conseguenze per le loro decisioni e lo sanno. Per me, è una situazione molto diversa tra i club che hanno ammesso il loro errore e hanno detto: 'Lasceremo il progetto.' Gli altri principalmente sanno che direi che questo progetto è morto, ma non vogliono crederci, probabilmente.

"Abbiamo concordato oggi al comitato esecutivo d riunircii con le federazioni calcistiche, le federazioni nazionali e le leghe interessate. Lo faremo la prossima settimana e vedremo. Sarebbe bello poter vedere cosa possono fare campionati singoli, cosa possono fare le federazioni e cosa può fare la UEFA ".

Ceferin: "Perez presidente del nulla, Superlega mai esistita"

