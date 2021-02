"La Roma sta facendo un ottimo percorso, è una gara importante, uno scontro diretto. I punti valgono di più, cominciamo tre settimane che ci vedranno impegnati tante volte. È il momento di spingere e di metterci alla prova. Da marzo in avanti si decide il campionato, si decide l'Europa League. Vogliamo essere protagonisti fino alla fine, le critiche ci devono aiutare per dare qualcosa in più". Stefano Pioli è consapevole dell'importanza della posta in palio nella sfida di domenica sera contro la Roma allo stadio Olimpico: "Siamo stati elogiati tantissimo - dice l'allenatore del Milan -, ora veniamo criticati giustamente perché non siamo riusciti a giocare all'altezza. Non cambia niente all'interno dello spogliatoio, le motivazioni ce le abbiamo".

Sul momento della squadra

"È bene giocare contro i più forti, abbiamo lavorato tanto per arrivare qui e ci arriviamo bene dopo il superamento del turno in Europa League. Stiamo cercando di diventare una squadra vincente, i vincenti provano nuove soluzioni e non restano sulle sconfitte".

Su Ibra a Sanremo

"Ne avete parlato voi, non noi. Lui pretende tanto da se stesso e dai compagni, è motivato, sereno e concentrato sulla partita come lo siamo tutti".

Sull'atteggiamento

"Solo a La Spezia non siamo riusciti ad avere occasioni. Dobbiamo tornare a giocare di più nella metà campo avversaria, questo è un obiettivo anche per la gara con la Roma. Più siamo nella metà campo avversaria, più abbiamo possibilità di segnare e meno di subire".

Sul periodo no di Romagnoli

"Non mi piace andare sui singoli in una situazione del genere, non cerchiamo colpevoli. Ci sta che un giocatore possa non essere al 100%, Romagnoli ha giocato tanto. Dobbiamo lavorare bene in entrambe le fasi di gioco".

Su Tomori possibile titolare

"Sta facendo bene, ha belle caratteristiche e si è inserito con grande velocità. Vedremo: a parte Mandzukic, Maldini e Bennacer sono tutti a disposizione. Cercheremo di fare le scelte migliori".

