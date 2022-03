Si ferma Mike Maignan. Secondo quanto riporta il quotidiano francese Le Parisien, il portiere del Milan avrebbe saltato l'allenamento con la Nazionale transalpina a causa di un fastidio al tendine d'Achille. Da quanto trapela, non si tratterebbe di nulla di preoccupante e il giocatore dovrebbe restare in ritiro agli ordini del CT Deschamps in vista delle sfide contro Costa d'Avorio e Sudafrica. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni e il pilastro rossonero verrà schierato solamente in caso di perfetta salute.

