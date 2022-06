Calcio

MLS, Lorenzo Insigne: "Ho scelto Toronto per il bene della mia famiglia"

Lunedì al BMO Field il Toronto FC ha presentato ufficialmente la stella italiana Lorenzo Insigne. Il 31enne è il giocatore più pagato della MLS con un contratto quadriennale del valore di 15 milioni di dollari a stagione. Insigne ha dichiarato: "Sono giovane e sarei potuto rimanere in Europa, ma ho scelto Toronto perchè per me è una sfida e ho pensato al bene della mia famiglia".

