"Lorenzo Insigne sta affrontando una situazione familiare personale e non si allenerà. Domenico Criscito è rimasto a sostenere Lorenzo e la sua famiglia. Per rispetto della famiglia Insigne, non rilasceremo più commenti su questo": questo comunicato rilasciato dal Toronto FC su Lorenzo Insigne mette in allarme anche da questa parte dell'Oceano.

Si parla di una situazione familiare che sta costringedo l'ex capitano del Napoli a non allenarsi: il 31enne è stato autore finora di 6 gol in 2 assist in 10 partite ed è già entrato nel cuore dei tifosi. Ora uno stop inatteso, quando mancano solo 4 giornate al termine della stagione regolare di Major League Soccer e manca poco per il raggiungimento dei playoff. Insigne ora rimane in dubbio per la prossima partita, quella di domenica contro l'Atlanta United.

