La MLS avvisa la NBA sulla "bolla" di Disneyworld: Dallas si ritira con 11 positivi al coronavirus

L'FC Dallas non parteciperà alla ripresa della MLS in programma mercoledì 8 luglio dopo aver riscontrato 11 positività al coronavirus tra giocatori (10) e staff tecnico (1). Il massimo campionato di calcio statunitense chiuderà la stagione nella "bolla" di Disneyworld proprio come la NBA.

La MLS ripartirà dall'ESPN Wide World of Sports Complex di Disneyworld, in Florida, tre settimane prima della NBA, ma quanto successo nei giorni immediatamente precedenti la ripresa in programma mercoledì 8 luglio getta un'ombra sull'efficacia della "bolla" in cui giocatori e staff tecnico saranno tenuti per tutta la durata del torneo, separati dal resto del mondo per evitare rischi di contagio da coronavirus.

L'FC Dallas, giunta a Orlando con tre casi di positività, ha visto schizzare il numero di contagiati a 11 (dieci calciatori e un membro dello staff), nonostante l'immediata quarantena dell'intera squadra e il divieto di allenarsi. La franchigia texana ha scelto di ritirarsi dal campionato e non concludere la stagione. Dai 557 calciatori complessivamente presenti a Orlando, 13 sono risultati positivi: oltre ai 10 di Dallas, anche due giocatori di Nashville e uno di Columbus.

Monito per la NBA: la "bolla" di Orlando è davvero sicura?

Anche la NBA è in procinto di riprendere le operazioni a Disneyworld, costruendo un'altra "bolla" per le 22 squadre che si sfideranno nella fase finale del torneo. I giocatori risultati positivi al coronavirus sono in numero maggiore rispetto a quelli riscontrati dalla MLS, e il rischio di forfait come quello dell'FC Dallas potrebbe essere serio. La Florida sta soffrendo una violenta ondata di coronavirus dopo una situazione relativamente tranquilla tra inizio marzo e la prima decade di giugno: sono state registrate più di 10.000 infezioni in tre degli ultimi cinque giorni.

