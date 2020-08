Toh, chi si rivede. A 846 giorni di distanza dall'ultima rete segnata (Genoa-Fiorentina del 6 maggio 2018), Giuseppe Rossi è tornato al gol in una gara ufficiale. La maglia è quella del Real Salt Lake City, in MLS: l'attaccante italo-americano è entrato all'84' del match tra i suoi e i Portland Timbers con il punteggio di 4-2 in favore degli avversari. Il suo gol al 90' ha dato il via alla rimonta, completata dal 4-4 realizzato da Sam Johnson a recupero inoltrato.