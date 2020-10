Da calciatore aveva una classe assoluta nel modo di stare in campo, da allenatore ha trovato un altro stile. Thierry Henry, allenatore del Montreal Impact squadra di MLS nella quale ha anche militato a fine carriera, durante la sfida contro Nashville è stato marcato a uomo da una telecamera che ne ha ripreso movenze e dialoghi in una sofferta sconfitta per 1-0, con tanto di gol annullato allo scadere ai suoi. Il risultato è davvero esilarante.