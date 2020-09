Niente da fare, l'esordio di con la maglia dell'Inter Miami CF di David Beckham è totalmente da dimenticare: sconfitta subita per 3-0 contro il Philadelphia Union, attualmente seconda nella Eastern Conference. Ma non solo la sconfitta per il Pipita alla sua prima oltreoceano. Il numero 9, infatti, si è reso protagonista in negativo sparando alle stelle il rigore del possibile 2-1 ad un quarto d'ora dal termine.

Non è la prima volta che il talento e la freddezza vengono a mancare a Gonzalo Higuain nei momenti decisivi, per questo in patria il Pipita è stato più volte definito come "pecho frìo", letteralmente "petto freddo". Così, infatti, vengono denominati in argentina quei calciatori non in grado di rimanere lucidi e freddi nelle fasi decisive della partita. Ripercorrendo brevemente la carriera dell'ex Juventus, negli occhi dei tifosi argentini rimangono indelebili l'errore a tu per tu con Neuer nella finale dei Mondiali nel 2014 e il rigore sbagliato in finale di Copa America contro il Cile nel 2015, così tra il popolo bianconero risulta difficile ricordare Higuain come giocatore decisivo nelle partite che contano. Eppure in MLS, la sua avventura stava cominciando con una spettacolare rovesciata...a strozzargli in gola l'urlo di gioia e a rovinare la festa, questa volta, ci ha pensato il palo.