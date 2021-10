Nella notte di MLS il figlio del grande Faustino Asprilla Dairon si è preso la scena con una rovesciata strabiliante: approfittando di un goffo errore del portiere dei San Jose Earthquakes Marcinkowski in uscita l'attaccante colombiano dei Portland Timbers spalle alla porta si alza il pallone con un palleggio chirurgico e piazza il colpo a effetto in fondo alla rete. Roba da Holly e Benji!

Qualcuno parla già di Puskas Award per la prodezza del classe 1992, non nuovo a queste prodezze balistiche: questione di DNA, no?

