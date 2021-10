Nella notte di MLS Dairon Asprilla si è preso la scena con una rovesciata strabiliante: approfittando di un goffo errore del portiere dei San Jose Earthquakes Marcinkowski in uscita l'attaccante colombiano dei Portland Timbers spalle alla porta si alza il pallone con un palleggio chirurgico e piazza il colpo a effetto in fondo alla rete con un'acrobazia che manda ai matti tifosi e telecronista della Lega. Roba da Holly e Benji!

Qualcuno parla già di Puskas Award per il super gol del classe 1992, non nuovo a queste prodezze balistiche. Non si tratta però di questione di DNA, Dairon non è difatti il figlio del grande "Tino" Asprilla ammirato in Italia negli anni 90 con la maglia del Parma di Nevio Scala. L'attaccante dei Timbers, peraltro, dopo la partita ha dedicato mezzo stampa il gol spettacolare al padre scomparso recentemente. Semplice caso di omonimia, dunque, ma siamo sicuri che il mitico Tino, connazionale di Dairon, avrà apprezzato...

La dedica al padre scomparso

