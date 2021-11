“Vancouver sembra un’altra squadra rispetto agli ultimi anni, però non sapevo fosse allenata da Mr. Bean!”. Basterebbe questa battuta di Will Ferrell – popolarissimo attore comico nonché socio di minoranza del Los Angeles FC - a rendere l’idea del grado di popolarità raggiunto da Vanni Sartini, 44enne tecnico toscano artefice del miracolo Vancouver Whitecaps in MLS. Figura pittoresca, allampanata, ma soprattutto abilissimo stratega.

Ad

Vancouver sulle mappe

Bundesliga I segreti del Friburgo, l’imbattuta più hipster d’Europa 01/11/2021 A 14:13

Subentrato in corsa a Marc Dos Santos lo scorso 27 agosto, l’allenatore italiano ha ereditato la cenerentola della Lega – ultimissima a Ovest con desolante ruolino di tre vittorie, sette pareggi e sette sconfitte – trascinandola ai playoff con una marcia da primato di 26 punti in 14 partite. Il ritorno nel fortino del BC Place Stadium dopo l’esilio forzato dalla pandemia, l’impatto di Vanni Sartini nello spogliatoio e la lungimirante virata verso il modulo 3-4-1-2 sono gli ingredienti principali del capolavoro del tecnico italiano: aver posizionato la città canadese della Columbia Britannica sulle mappe del soccer.

Lo strano percorso

Il titolo di una canzone di Max Pezzali, da sempre grande appassionato di America e dintorni, sarebbe perfetto per definire la traiettoria di Sartini nel mondo del calcio. Assistente di Davide Nicola a Livorno e Bari dopo la gavetta spesa nella società pratese del Mezzana Calcio, Sartini nel 2015 risponde alla chiamata della FIGC occupandosi di relazioni internazionali al Centro Studi e ricerche del Settore Tecnico di Coverciano. Il treno passa un anno più tardi e Vanni non perde la coincidenza: la Federazione statunitense gli affida il prestigioso ruolo di formare i tecnici. Il richiamo del campo, però, è troppo fragoroso e così Sartini entra nei Whitecaps prima come assistente e poi come coach ad interim.

Klopp in salsa fiorentina

Vanni Sartini non è un tipo da ZeroAZero perché oltre a saperci fare con la lavagnetta è un personaggio anziché no. Dai suoi discorsi motivazionali nello spogliatoio a quel modo estremante kloppiano di arringare la folla, dal campionario di smorfie in area tecnica alle performance in sala stampa: tutto talmente virale da catturare l’attenzione delle stelle di Hollywood. Oltre a Ferrell anche il suo partner in crime Ryan Reynolds, tifosissimo dei ‘Caps e co-proprietario della squadra gallese del Wrexham, è rimasto stregato dal vulcanico fiorentino.

A margine del pareggio nel decision day contro i Seattle Sounders che ha sancito la qualificazione alla post season Sartini ha dichiarato:

"Sono contento che la partita dei playoff sia tra due settimane, perché stasera ci ubriacheremo a tal punto da non poter giocare per un po’".

sapete per chi fare il tifo, confidando che la banda Sartini avrà per allora smaltito la sbornia… Tra due settimane – col primo turno dei playoff in gara secca contro lo Sporting Kansas City in programma sabato 20 alle 23 ora italiana , confidando che la banda Sartini avrà per allora smaltito la sbornia…

Il quadro dei playoff di MLS CUP

EASTERN CONFERENCE

New England Revolution bye

New York City-Atlanta United (domenica 21 21:00)

Nashville-Orlando City (mercoledì 24 02:00)

Philadelphia Union-New York Red Bulls (sabato 20 20:30)

WESTERN CONFERENCE

Colorado Rapids bye

Portland Timbers-Minnesota (domenica 21 23:30)

Sporting Kansas City-Vancouver Whitecaps (sabato 20 23:00)

Seattle Sounders-Real Salt Lake (mercoledì 24 04:30)

Dove vedere i playoff di MLS

Le partite dei playoff della Major League Soccer (MLS) 2021 saranno trasmesse dalla piattaforma streaming DAZN, con commento originale in inglese.

Un ringraziamento speciale a Max Cristina di mlssocceritalia, punto di riferimento per gli appassionati di calcio d’Oltreoceano

Gol dalla sua metà campo: Pantovic manda in estasi i tifosi del Bochum

MLS Dairon Asprilla da circo: palleggio e rovesciata vincente 28/10/2021 A 07:49