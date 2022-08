Calcio

Calcio, MLS - L'eurogol di Domenico Criscito: la sua 1ª rete in MLS è una perla al volo

CALCIO, MLS - Stupendo gol di Mimmo Criscito nella sfida tra il suo Toronto FC e i New England Revolution. Sotto 1-2, al 75' della sfida l'ex giocatore del Genoa si è inventato una perla al volo di sinistro per riportare la sfida in parità e garantire un punto prezioso alla sua squadra, ancora imbattuta da quando sono arrivati Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne.

00:00:41, un' ora fa