Gonzalo Higuain si avvicina con grande classe alla doppia cifra di gol realizzati in stagione con l'Inter Miami CF. L'attaccante argentino segna la sua nona rete dell'anno con una fucilata imparabile su punizione, che si insacca con precisione chirurgica sotto l'incrocio dei pali.

La sua marcatura vale il momentaneo vantaggio della formazione della Florida nel match contro i New York Red Bulls, importantissimo in chiave playoff, ma gli avversari sono poi in grado di ribaltare il risultato anche grazie alla superiorità numerica per l'espulsione di Alejandro Pozuelo al 29': Lewis Morgan (43'), Daniel Edelman (53') e Caden Clark (74') firmano il 3-1 conclusivo.

