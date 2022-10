Calcio

Gonzalo Higuain, dal gol annullato alle lacrime: l'emozionante addio al calcio del Pipita

MLS - Miami perde ai playoff contro New York nel match che pone fine alla carriera di uno dei bomber più letali degli ultimi 20 anni del calcio mondiale. Higuain a 36 anni dice basta, solo in mezzo al campo. In ginocchio. Con le lacrime agli occhi. Si esaurisce una carriera da 367 reti in 785 gare tra River Plate, Real Madrid, Napoli, Juve, Milan, Chelsea ed Inter Miami. (Credit Inter Miami CF)

00:00:48, un' ora fa