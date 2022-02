Riparte, per l'ennesima volta, la carriera di un calciatore tanto forte quanto sfortunato per i tanti infortuni avuti: si tratta diL'esterno exlascia il Brasile direzionedove giocherà per i; dopo la delusione per l'ultima stagione con la maglia del(conclusa con la retrocessione in Seconda serie), il giocatore ha trovato un accordo con il club americano, nel quale ha giocato anche Ibrahimovic , per i prossimiDouglas Costa è ancora sotto contratto con la Juventus fino al 2023 ma è probabile che le parti si possano incontrare quest'estate per trattare la