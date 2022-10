Si chiude con una sconfitta la carriera di. Al fischio finale di New York City-Inter Miami 3-0 (risultato che ha sancito l'eliminazione dai playoff della squadra della Florida), il Pipita non ha trattenuto la commozione come era successo nella conferenza stampa in cui aveva annunciato l'addio un paio di settimane fa. Ecco il video dal profilo ufficiale della Lega americana: