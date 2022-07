gruppo squadra della Juventus alla partita di MLS del Los Angeles FC di il gol vittoria del solito Carlos Vela. Per la cronaca, nel giorno del debutto di Gareth Bale al Banc of California Stadium di LA, l'FC si è imposto per 2-1 contro i Seattle Sounders. Carrambata dell'interoalla partita di MLS del Los Angeles FC di Giorgio Chiellini . L'omaggio al vecchio capitano di mille battaglie porta bene ed è proprio l'account ufficiale bianconero a riprendere da una suggestiva angolazionePer la cronaca, nel giorno del debutto dial Banc of California Stadium di LA, l'FC si è imposto per 2-1 contro i Seattle Sounders.

Giornata speciale per Re Giorgio, tra autografi ai tifosi e foto-ricordo con i suoi ex compagni, cui ovviamente ha fatto da Cicerone... Per contro giornata speciale anche per i giocatori della Juventus, tra un selfie con i Daft Punk in borghese e una capatina al concerto dei Lumineers. Ordinaria amministrazione a Los Angeles!

