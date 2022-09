Finisce in pareggio la sfida del Toronto FC degli italiani Bernardeschi, Insigne e Criscito contro i Los Angeles Galaxy, ma ancora una volta nel tabellino del match c'è il segno dell'ex giocatore della Juventus, autore del rigore che lui stesso si è guadagnato, portando momentaneamente in vantaggio la formazione canadese a meno di dieci minuti dal triplice fischio. La gioia dei giocatori del Toronto è durata però solamente otto minuti, quando hanno incassato il gol del 2-2 conclusivo con un destro all'incrocio dei pali di Riqui Puig.

Continua il momento di grazia di Federisco Bernardeschi in MLS, alla sua sesta marcatura su otto presenze nel campionato statunitense. Tuttavia, l'esecuzione dal dischetto dell'attaccante campione europeo, non è stata delle migliori. Il numero 10 del Toronto è scivolato nel momento in cui ha calciato il pallone, rischiando di sparare completamente fuori misura. Fortunatamente per lui, è riuscito ad inquadrare la porta con l'estremo difensore che la tocca ma non riesce ad evitare la rete: tiro deviato e insaccato all'incrocio destro dei pali.

Ad

MLS Punizione pazzesca di Gonzalo Higuain: sassata sotto l'incrocio 28/08/2022 ALLE 08:50

Tra i marcatori del match Toronto-LA Galaxy c'è pure un'altra vecchia conoscenza dei bianconeri. A sbloccare il risultato nel primo tempo, a favore della squadra di Los Angeles, è stata una grandissima punizione di Douglas Costa, al suo terzo centro stagionale.

"All for oneee": Bernardeschi si scatena davanti ai giornalisti

MLS Pennellata magica di Bernardeschi, sinistro imparabile sul secondo palo 28/08/2022 ALLE 08:27